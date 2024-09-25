Покушавшемуся на жизнь Трампа американцу предъявили обвинения

Минюст США предъявил американцу Руту обвинения в покушении на жизнь Трампа

Министерство юстиции США предъявило американцу Райану Уэсли Руту официальные обвинения в покушении на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

По данным агентства, дело было передано окружному судье, которая летом вынесла решение о закрытии дела в отношении бывшего хозяина Белого дома о ненадлежащем хранении секретных документов. Отмечается, что обвинение в покушении на убийство грозит Руту пожизненным заключением.

Ранее стало известно, что Рут снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на то, что вниманию общественности до сих пор не предоставили достаточное количество информации о мужчине, который покушался на Трампа ранее.