arXiv: обнаружен новый миллисекундный пульсар в шаровом скоплении Terzan 6

Группа астрономов Нанкинского университета (Китай) обнаружила новый миллисекундный пульсар в шаровом скоплении Terzan 6. Открытие было сделано с помощью телескопа Green Bank (GBT) и опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Миллисекундные пульсары (MSP) представляют собой нейтронные звезды, которые вращаются с периодом менее 30 миллисекунд и испускают мощное электромагнитное излучение. Астрономы полагают, что такие пульсары формируются в двойных системах, где массивная звезда, превратившись в нейтронную, ускоряет свое вращение благодаря аккреции вещества от компаньона. Terzan 6, находящийся на расстоянии 21 800 световых лет, до сих пор не имел известных пульсаров, но новое открытие заполнило этот пробел.

Команда использовала телескоп GBT в диапазоне частот 4-8 гигагерц (C-диапазон) для наблюдения за Terzan 6, где предполагалось наличие множества пульсаров из-за высокой плотности звездных столкновений.

В результате был найден пульсар с периодом 5,33 миллисекунды, который получил обозначение PSR J1751-3116A.

Пульсар PSR J1751-3116A имеет меру дисперсии (характеризует число электронов на всем расстоянии до него) 383,08 парсек на кубический сантиметр, что подтверждает его связь с шаровым скоплением Terzan 6. Наблюдения также показали, что плотность потока на частоте 6,0 гигагерца составляет три микроянских. Астрономы оценили, что на более низкой частоте 1,44 гигагерца плотность потока пульсара может достигать 23 микроянских, учитывая предполагаемый спектральный индекс −1,4.

Исследователи предполагают, что PSR J1751–3116A является изолированным миллисекундным пульсаром, образовавшимся в результате динамических взаимодействий внутри коллапсирующего ядра скопления. Это соответствует характеристикам Terzan 6, известного как скопление с высокой плотностью звезд.

В заключение авторы исследования отмечают, что дальнейшие наблюдения, включая использование телескопов GBT и MeerKAT, могут привести к открытию новых пульсаров в Terzan 6.