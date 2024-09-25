Россиян призвали спорить с застройщиками

Эксперт Правдин посоветовал активно защищать свои права при приемке квартиры

Покупателям не стоит бояться защищать свои права при приемке квартиры в новостройке. Спорить с застройщиками при необходимости россиян призвал руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин, передает РИАМО.

Совет будет актуален, если девелопер не выполнил свои обязательства. «Для начала абсолютно все недочеты, выявленные в процессе приемки квартиры, необходимо документировать и указывать в акте. Не обсуждать на словах, а обязательно все подтверждать документально», — отметил эксперт.

Он напомнил, что по закону на устроение недочетов застройщику дается 60 дней. Если работа затягивается, стоит пригласить профессиональных приемщиков, которые помогут составить акт для последующего обращения в суд. Зачастую покупателям удается получить компенсацию за увеличение сроков выдачи ключей либо за некачественно выполненную отделку.

Ранее сообщалось, что российские застройщики нашли новый способ маскировки повышения цен на жилье. Все чаще встречаются случаи, когда девелоперы экономят на отделке.