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17:31, 25 сентября 2024Путешествия

Россияне поехали отдыхать в Европу и лишились всех вещей на два миллиона рублей

Россияне лишились всех своих вещей на два миллиона рублей при ограблении в Риме

Фото: Matteo Nardone / Globallookpress.com

Российские туристы поехали отдыхать в Рим и лишились всех своих вещей при ограблении. Стоимость ущерба составила 2 миллиона рублей, написала газета Corriere della Sera.

Программист из Москвы приехал в европейскую столицу вместе с девушкой и родными. Перед выездом из отеля 1 сентября путешественники погрузили все свои вещи в арендованный автомобиль, чем привлекли внимание воров.

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Они разбили стекло и украли у россиян четыре ноутбука, смарт-часы, наушники, кошельки, документы, золотые украшения и подарки. Но главной потерей туристы сочли Горошка — мягкую игрушку в виде стручка, которую москвич и его возлюбленная везде возили с собой.

«Для нас это лучшая часть нашей жизни, целая история и символ нашей любви, — рассказал россиянин. — Горошек был с нами в Испании, Германии, Австрии, Чехии, Франции, Италии, Швейцарии, Болгарии, Андорре, Узбекистане, Дубае, Бахрейне, России, Армении и во многих других странах, которые мы посетили».

Туристы побывали в четырех полицейских участках, прежде чем правоохранители завели дело об ограблении. Расследование, однако, ни к чему не привело. Отмечается, что потерпевшие смогли отследить геопозицию своих гаджетов, однако полиция отказалась от вторжения на частную территорию.

Тогда влюбленные обратились за помощью к местным жителям. Они развесили по району листовки с просьбой вернуть игрушку и предложили вознаграждение — 20 тысяч евро (более 2 миллионов рублей).

Ранее россиянин украл часы у пассажира в аэропорту Санкт-Петербурга. Вора удалось найти по горячим следам.

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      Мария Борисова
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