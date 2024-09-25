Россияне устремились в одну страну

ГЖА.рф: российский спрос на аренду жилья в Таиланде вырос на 9,4 %

Спрос на аренду жилья в Таиланде со стороны россиян растет на протяжении двух месяцев подряд. О том, что жители России практически устремились в одну страну, «Ленте.ру» сообщили эксперты «ГЖА.рф».

В августе российский спрос на аренду тайской недвижимости увеличился на 9,4 процента относительно июля. Показатель вырос и в годовом выражении. В августе 2024-го спрос оказался на 16,4 процента выше, чем в последний летний месяц 2023 года.

Отмечается, что чаще всего арендаторы из России обращают внимание на стоимость, локацию и срок сдачи квартиры. Большинство предпочитают выбирать объекты, которые можно снять не менее чем на месяц.

В августе — сентябре 2024 года ключевыми факторами выбора арендной недвижимости в Таиланде для россиян стали стоимость, локация и возможность арендовать объект на длительный срок, который составляет не менее 1 месяца. Самыми популярными направлениями стали остров Пхукет и Паттайя, а также Самуи.

Ранее сообщалось о росте числа доли сделок с россиянами на рынке недвижимости Таиланда. На покупателей жилья из России пришлось 70 процентов всех сделок, совершенных в премиум-секторе первичного рынка.