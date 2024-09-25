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19:02, 25 сентября 2024Экономика

Россияне заработали миллионы на чужой квартире и попали под суд

В Сочи мошенники заработали 11 млн руб. на продаже чужого жилья и попали под суд

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи мошенники заработали почти 11 миллионов рублей на продаже чужого жилья и попали под суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В 2021 году двое мужчин нашли квартиру, владелица которой ушла из жизни. Наследников у женщины не было, поэтому жилье должно было перейти в муниципальную собственность. Злоумышленники подделали доверенность и паспорт, а затем продали жилье практически за 11 миллионов рублей.

После того как схема была раскрыта, мошенников поместили под домашний арест. Квартиру, которую им удалось продать, тоже арестовали. Теперь злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее другая мошенница заработала десятки миллионов на желавших переехать в Сочи. Женщина предлагала жителям Биробиджана квартиры в элитном жилом комплексе по заниженной стоимости. Впечатленные низким ценником, клиенты оплачивали услуги по поиску недвижимости, после чего аферистка переставала выходить на связь.

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      Нина Ташевская
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