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15:00, 25 сентября 2024Экономика

Мошенница заработала десятки миллионов на желавших переехать в Сочи

Мошенница нажила миллионы рублей на биробиджанцах, обещая им квартиру в Сочи

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Мошенница наживалась на жителях Биробиджана, желавших обосноваться в Сочи. Обещая им квартиру у моря, она сумела заработать десятки миллионов рублей, пишет газета «Время Биробиджана».

Женщина предлагала горожанам квартиры в элитном жилом комплексе по заниженной стоимости. Впечатленные низким ценником, биробиджанцы оплачивали услуги по поиску недвижимости, после чего аферистка переставала выходить на связь.

Таким образом злоумышленница сумела заработать более 27 миллионов рублей. Пострадавшие коллективно обратились в полицию. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянам рассказали, как распознать риелтора-махинатора. По словам экспертов, агентство недвижимости стоит проверить на членство в профессиональном объединении. Также стоит обратить внимание, сотрудничает ли риелтор с брокером и юристом.

Поможет вычислить «черного риелтора» и знание популярных схем мошенничества. Так, согласно одному из сценариев аферистов, агенты предлагают помощь по дому, ремонту, переезду или продаже квартиры, а позднее обманом и угрозами принуждают собственника подписать доверенность на жилье.

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      Виктория Клабукова
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