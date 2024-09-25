Осведомленность россиян о нормах шума оценили

«Росизол»: половина жильцов новостроек не имеют понятия о нормах шума

Половина собственников жилья в новостройках не имеет понятия о нормах шума — о существовании такого закона не знает 49 процентов респондентов. Насколько россияне осведомлены о нормативах по звукоизоляции, выяснили в ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол» и Центре медицины сна Университетской клиники МГУ. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Знакомы с законом 26 процентов участников опроса, но как измерить уровень шума в квартире не знают. Вопрос звукоизоляции с застройщиком пытались решить 7 процентов респондентов, но безрезультатно. Тишиной в квартире могут похвастаться только 18 процентов опрошенных.

В ассоциации подтверждают, что в дополнительных мерах звукоизоляции нуждается больше половины первичного фонда: если шум от ремонтных работ — временная проблема, то на шум от соседей и бессонные ночи россияне жалуются год за годом. Дефицит сна, как напоминают в МГУ, чреват последствиями для здоровья и психики. Вместе с тем самостоятельно вложиться в защиту квартиры от шума готово меньше половины соотечественников — об этом заявили 44 процента жильцов.

Помимо шума, частой причиной соседских конфликтов остается хлам в подъезде. Из-за захламленного тамбура «воюет» больше трети россиян. В том, что сами складируют вещи на лестничной площадке, призналось 7 процентов граждан.