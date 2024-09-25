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17:06, 25 сентября 2024Силовые структуры

Следователи назвали вменяемую бывшему мэру Сочи статью Уголовного кодекса

СК подозревает экс-мэра Сочи Копайгородского в растрате
Начало событий в новости Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России подозревает бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

В Мещанский суд Москвы поступили материалы об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходатайстве следствия указана статья 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), которая вменяется Копайгородскому.

Его уже доставили в здание суда, в скором времени начнутся слушания.

О задержании экс-мэра Сочи Копайгородского стало известно утром 25 сентября. Силовики взяли его в Луганске и доставили в Москву. Он подозревается в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах.

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      Любовь Ширижик
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