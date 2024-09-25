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20:13, 25 сентября 2024Культура

Солисты Little Big стали родителями

Солистка музыкальной группы Little Big Таюрская родила

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Солисты музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) стали родителями. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунтах пары (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнители опубликовала ролик, в конце которого артистка держит на руках младенца. При этом они не раскрыли пол и имя ребенка, а также дату его рождения.

О том, что солисты Little Big станут родителями, стало известно в начале мая.

До этого Таюрская рассказала о начале романа с Прусикиным.

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