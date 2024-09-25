Трамп рассказал о выпадах Зеленского в свою сторону

Трамп: Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать грязные выпады в его сторону. Об этом он сообщил в ходе выступления в штате Северная Каролина.

«Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня. И мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать сделку», — сказал политик.

До этого Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По его словам, после каждого визита в США президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

Ранее сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о своем отце. «Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата на пост президента», — заявил Дональд Трамп — младший.