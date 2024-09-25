В Ираке сообщили об ударе по важной цели в Израиле

Исламское сопротивление Ирака сообщило об ударе по важной цели в Эйлате

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. Об этом группировка заявила в своем Telegram-канале.

«В продолжение нашего сопротивления оккупационному режиму, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в среду, 25 сентября 2024 года, с помощью беспилотника атаковали жизненно важную цель в оккупированном Умм ар-Рашраше (Эйлате)», — указано в сообщении.

Утверждается, что данный удар стал ответом на преступления «узурпаторского образования против гражданского населения». В организации также отметили, что «операции по разрушению объектов» в Израиле будут только нарастать.

Ранее глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Израиль планирует проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане. «Мы не останавливаемся, истребители наносят удары весь день, и мы готовимся к маневру», — сказал он.