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13:16, 25 сентября 2024Россия

В Кремле высказались о введении новых запретов для россиян

Песков заявил, что при введении новых запретов важна четкость формулировок
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При введении новых запретов в российское законодательство важно соблюдать четкие формулировки, чтобы не допустить злоупотребление ограничительными мерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не думают ли в Кремле, что россиянам «слишком много запрещают», представитель главы государства подчеркнул, что появляется много законов, которые наоборот упрощают какие-то процедуры, делая их удобнее для всех граждан страны. «Просто, скажем так, вы на это обращаете меньше внимания. Вот, что касается запретов, то, конечно, там главное четкость формулировок, главное не допускать потом злоупотребление этими законами и таких расплывчатых формулировок», — сказал Песков.

Ранее в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Сторонники этой идеологии отказываются от появления детей в их семьях. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что предлагаемые документом штрафы достигают пяти миллионов рублей.

Кроме того, 16 сентября стало известно, что правительство России не поддержало законопроект об ограничении ношения никабов. Как следует из отзыва, документ «нуждается в существенной доработке». Инициатива внесена в Госдуму в конце мая и предлагает наделить образовательные организации правом вводить локальный запрет на ношение религиозной одежды и символики.

ЖЗЛ
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