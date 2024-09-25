В московском лесу иностранец расправился со знакомым

В Новой Москве гражданин Таджикистана зарезал соотечественника

В Новой Москве гражданин Таджикистана расправился со своим соотечественником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 сентября фигурант в лесу поссорился со знакомым. Он три раза ударил его ножом. Потерпевший не выжил. Полицейские задержали нападавшего в аэропорту.

Теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте иностранца. Он обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что Салаватский городской суд в Республике Башкортостан приговорил жителя к 12 годам колонии строгого режима по делу о жестокой расправе над сожительницей.