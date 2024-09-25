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08:29, 25 сентября 2024Экономика

В России подорожал один алкогольный напиток

«Руспродсоюз»: водка в России подорожала почти на пять процентов

Фото: Unsplash

С начала 2024 года средняя розничная цена водки в России увеличилась на 4,7 процента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

В начале осени литр данного алкогольного напитка подорожал до 741,2 рубля. В январе речь шла о 707,9 рубля.

Ранее аналитики холдинга «Ромир» пришли к выводу, что средний чек покупки водки в России с начала 2024 года вырос почти на 10 процентов и достиг 332 рублей. Кроме того, на 3,5 процента увеличились и средние объемы таких покупок. Доля совершеннолетних граждан, употреблявших это спиртное в течение 2024 года, оценивается в 42,4 процента.

Подорожание водки объясняют повышением цены спирта почти на девять процентов с сентября 2024 года.

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      Кирилл Луцюк
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