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07:22, 25 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе после крушения вертолета возбудили два уголовных дела

В Якутии следователи возбудили 2 уголовных дела после крушения Robinson

Фото: Unsplash

В Якутии следователи возбудили два уголовных дела после крушения вертолета Robinson R44 II, на борту которого были пилот и три пассажира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Первое дело завели по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), а второе — по статье 326 УК РФ («Подделка идентификационного номера транспортного средства»).

Следователи выяснили, что государственный регистрационный знак воздушного судна был удален и перекрашен на другой. Это сделали в нарушение положений Воздушного кодекса России.

Ночью 19 июля на вертолете сработал аварийный радиомаяк. После этого начались его поиски, которые завершились 22 июля из-за обнаружения обломков воздушного судна.
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      Варвара Митина
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