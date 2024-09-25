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02:10, 25 сентября 2024Мир

В США потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод

Конгрессмены США потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод

Фото: Reuters

Группа конгрессменов США потребовала провести расследование в связи с посещением украинским президентом Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо девяти членов конгресса США.

В письме генеральному инспектору американского минюста политики выразили обеспокоенность из-за возможного нарушения законодательства США вследствие визита Зеленского в Пенсильванию. Они потребовали расследования касательно «использования военного имущества США и федеральных ресурсов».

Авторы обращения также указали, что визит украинского президента мог быть «политически мотивированным». В частности, тот факт, что его сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона.

Кроме того, Зеленский, вероятно, прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. Группа конгрессменов указала, что все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые были потрачены с политическими целями.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин возмутилась визитом Зеленского на военный завод, отметив, что «на сто процентов против этого, как и многие американцы». Конгрессвумен подчеркнула, что США должны договариваться о мире, а не «разжигать войну».

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      Марина Совина
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