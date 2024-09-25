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19:25, 25 сентября 2024Наука и техника

В США впервые показали F-35 с новыми ракетами LRASM

TWZ: Пентагон впервые показал F-35 с новыми противокорабельными ракетами LRASM

Фото: U.S. Navy / Dane Wiedmann

Пентагон впервые показал фотографию истребителя пятого поколения F-35, который несет новую противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile). На снимок обратило внимание издание The War Zone (TWZ).

«Фотография была опубликована сегодня Министерством обороны США и показывает испытательный полет с аэродрома Патуксент-Ривер, штат Мэриленд, 10 сентября. Пара LRASM видна на внутренних подкрыльевых пилонах палубного варианта F-35C, приписанного к [испытательному подразделению] Pax River F-35 Integrated Test Force (Pax ITF)», — пишет издание.

В ведомстве отметили, что Pax ITF в течение двух дней проводила испытательные полеты для оценки летных характеристик самолета с новыми ракетами на внешней подвеске. Как пишет издание, самолет с мощным противокорабельным вооружением будет особенно важен в возможном конфликте с Китаем.

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Также военные планируют интегрировать LRASM в состав вооружения F-35B с укороченным взлетом. Использование внешней подвески для установки ракет увеличит заметность самолета, но это считают разумной платой за возможность нанесения высокоточных ударов.

В августе стало известно, что американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты. Новое изделие будет почти в десять раз дешевле ракеты LRASM.

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      Даниил Иринин
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