NR: участие Зеленского в предвыборной кампании Харрис ослабляет поддержку Киева

Участие президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис только ослабляет поддержку Киева, говорится в журнале National Review (NR).

Обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти отметил, что штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании. «Даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев», — заявил журналист.

Штаб Харрис с помощью Зеленского надеется привлечь на свою сторону сторонников бывшей участницы президентской гонки от Республиканской партии Никки Хэйли, которые в основном поддерживают Украину, подчеркнул Догерти. При этом демократов совершенно не заботит тот факт, что это лишь ухудшает мнение об Украине среди республиканских избирателей.

«Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки», — заключил автор материала.

Ранее обозреватель National Review Эндрю Статтафорд предположил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже предстоящим летом.