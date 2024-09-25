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03:52, 25 сентября 2024Мир

В Венгрии выразили надежду на деэскалацию конфликтов в Газе и на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто понадеялся на деэскалацию кризисов в Газе и на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что на Генассамблее ООН будут сделаны шаги по деэскалации в конфликтах на Украине и в Газе. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что надеется на снижение рисков эскалации двух самых серьезных вооруженных конфликтов в мире.

«Необходимо предпринять шаги по снижению риска или деэскалации войны на Украине и конфликта в Газе, потому что я действительно верю, что это те два конфликта, которые могут очень быстро перевернуть ситуацию с безопасностью в мире с ног на голову», — сказал он.

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Ранее министр призвал признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. «Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению», — отметил он.

Сийярто также осуждал идею использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом оружия для ударов по России. Он также напоминал о приверженности Венгрии дипломатии, а не оружию.

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      Марина Совина
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