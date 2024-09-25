Россиянка поверила аферистам и рассталась с единственной квартирой

Жительница Воронежа, поверив аферистам, рассталась с жильем и 7 млн руб.

Жительница Воронежа рассталась с единственным жильем, поверив уговорам мошенников. Детали произошедшего приводит пресс-служба местного управления МВД.

Злоумышленники связались с горожанкой в июле этого года. В телефонном разговоре они представились сотрудниками МФЦ и сообщили о необходимости привязать адрес прописки к одному из филиалов учреждения. Для этого мошенники отправили уведомление с секретным кодом на телефон пострадавшей. Произнеся цифровую комбинацию из СМС, женщина открыла аферистам доступ к своему телефону. Положив трубку, она увидела на экране предупреждение: «Зафиксирован входящий звонок с территории недружественного государства, возможно совершение мошеннических действий. Свяжитесь с сотрудниками Росфинмониторинга».

Россиянка последовала инструкциям махинаторов. На другом конце провода ее заверили, что преступники выписала от ее имени доверенность на гражданина террористического государства и взяли кредиты. Открыв мобильное приложение, женщина увидела, что на нее открыли кредитную карту с лимитом в 200 тысяч рублей. Мошенники уговорили женщину снять эти деньги и перевести их на «специальный счет». По указанию лжесотрудника Росфинмониторинга пострадавшая обналичила и другие кредитки, взяла еще несколько ссуд и эту сумму вкупе с долларовыми накоплениями перевела якобы в Центробанк — за этими реквизитами скрывались те же аферисты.

После этого махинаторы взялись за единственную квартиру россиянки. Ее убедили, что жильем завладели злоумышленники и выставили на торги. Спасти жилплощадь, по их словам, можно, фиктивно ее продав. Объект оценили в 6 миллионов рублей, выручку от сделки хозяйка перевела в криптовалюту и вновь перечислила на счета «Центробанка». Получив деньги, махинаторы пообещали перезвонить, когда сделка с квартирой пострадавшей будет аннулирована. Когда женщину стали торопить освободить жилплощадь, она позвонила «доброжелателям». Тогда мошенники признались в содеянном. Теперь за квартиру россиянки борется полиция: возбуждено уголовное дело, причастные разыскиваются.

Ранее на уловку мошенников попалась пенсионерка из Белгорода. Разговор с аферистами лишил ее квартиры и 9 миллионов рублей.