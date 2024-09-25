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15:59, 25 сентября 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в нарушении американского закона

Профессор РАН Гусев обвинил Зеленского в нарушении закона США

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Владимир Зеленский нарушил закон США, посетив военный завод в Пенсильвании. В этом его обвинил профессор РАН Александр Гусев, передает РИА Новости.

«Зеленский фактически переступил закон США. Производство боеприпасов находится в компетенции военно-промышленного комплекса, Пентагона и в целом правительства США», — сказал он.

Гусев объяснил, что в США запрещен допуск иностранных граждан на военное предприятие. По его словам, Зеленского должны были арестовать, но ему все продемонстрировали. Как отметил эксперт, в США не понимают, что делают, так как украинский политик также оставил надписи на боеприпасах.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Позднее группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать поездку украинского лидера.

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      Кристина Есикова
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