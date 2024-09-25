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17:53, 25 сентября 2024Спорт

Журова оценила просьбу Украины не допускать российских детей до шахматных турниров

Журову не удивила просьба Украины отстранить детей из РФ от шахматных турниров

Фото: Simeon Duwel / Unsplash

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журовав оценила просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допускать российских детей до турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ее слова приводит РИА Новости.

Такое требование не удивило бывшую спортсменку. «Они уже действительно всем надоели, а теперь еще просят не рассмотреть, а запретить участие детей в турнирах. Украинцы не успокоятся, им надо еще и дальше продолжать бузить, хотя нет никакого толку», — заявила Журова.

Депутат добавила, что украинцы понимают только жесткие ответы со стороны международных спортивных организаций. «Им пару раз сказали, что такое давление бесполезно, и на том все закончилось», — отметила она.

Ранее генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены дети до 12 лет и лица с ограниченными возможностями. После этого НОК Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отменить это решение.

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      Алексей Гусев
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