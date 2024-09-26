53-летняя Лера Кудрявцева показала внешность на фото времен молодости

53-летняя ведущая Лера Кудрявцева показала внешность на фото времен молодости

Российская теле- и радиоведущая, актриса Лера Кудрявцева показала внешность на фото времен молодости. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На цветном кадре знаменитость предстала, сидя в объемной леопардовой рубашке и розовом шарфе. Также она надела на голову белую повязку и сделала укладку, приподняв пряди у корней.

В то же время на другом черно-белом снимке звезда позировала в джинсовой куртке, блузке и брюках. При этом она примерила серьги-кольца, украшение с кулоном и зачесала волосы назад и вбок.

В августе 53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами.