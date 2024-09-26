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14:44, 26 сентября 2024Ценности

63-летняя телеведущая раскрыла секрет стройности

63-летняя ведущая Кэрол Вордерман заявила об одноразовом питании ради стройности

Фото: @carolvorders

Валлийская телеведущая, блогерша и писательница Кэрол Вордерман раскрыла секрет стройности. Интервью с ней публикует журнал Saga.

По словам 63-летней знаменитости, она носит подходящие бюстгальтеры и джинсы, которые обладают поддерживающим эффектом. Также звезда три раза в неделю посещает спортзал, где устраивает 45-минутные тренировки. Особое внимание она уделяет приседаниям для улучшения формы ягодиц. Кроме того, ведущая рассказала об одноразовом питании. Она ест один раз в день, ближе к вечеру, и включает в рацион ростки.

Ведущая демонстрирует фигуру в облегающих нарядах и бикини в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), из-за чего получает комментарии с критикой. «Мне плевать, что люди говорят о том, как я выгляжу», — заявила собеседница издания.

Ранее в сентябре секрет моложавой внешности раскрыла 58-летняя американская актриса Холли Берри.

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      Алина Гостева
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