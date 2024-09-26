NBC: агенты ФБР начали обыск в доме мэра Нью-Йорка Адамса

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) начали проводить обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Оперативные действия проводятся по делу о причастности главы городской администрации к коррупции, передает американский телеканал NBC.

Корреспонденты сообщают, что сотрудники ФБР и офис прокурора Южного округа Нью-Йорка отказались давать комментарии про проводящимся в официальной мэрской резиденции, в особняке Арчибальда Грейси на Манхэттене, следственным мероприятиям.

Ранее The New York Times сообщила о выдвинутых Адамсу обвинениях в коррупции, что делает его первым действующим чиновником на этой должности. Как позднее уточнил канал CNBC, уголовное дело расследуют федералы.