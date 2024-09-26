Арестованного за нападение на силовика сына российского миллиардера освободили

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур, арестованный за нападение на полицейского, вышел на свободу. Об этом сообщает РБК.
Тимура Бажаева выпустили из СИЗО. Он дал следователю обязательство о явке. Меру пресечения ему смягчили после того, как центральный аппарат Следственного комитета России забрал из московского управления уголовное дело в отношении Бажаева-младшего.
Он попал под следствие в конце июля. Ему вменяется статья 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Бажаева задержали 27 июля. Он хотел пройти в ресторан без досмотра, но его не пустили полицейские. Тогда он напал на одного из силовиков.
29 июля Замоскворецкий суд столицы отправил молодого человека на два месяца в СИЗО.
Сын российского миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.