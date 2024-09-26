Арестованного за нападение на силовика сына российского миллиардера освободили

Сын миллиардера Бажаева вышел из-под стражи по делу о нападении на полицейского

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур, арестованный за нападение на полицейского, вышел на свободу. Об этом сообщает РБК.

Тимура Бажаева выпустили из СИЗО. Он дал следователю обязательство о явке. Меру пресечения ему смягчили после того, как центральный аппарат Следственного комитета России забрал из московского управления уголовное дело в отношении Бажаева-младшего.

Он попал под следствие в конце июля. Ему вменяется статья 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Бажаева задержали 27 июля. Он хотел пройти в ресторан без досмотра, но его не пустили полицейские. Тогда он напал на одного из силовиков.

29 июля Замоскворецкий суд столицы отправил молодого человека на два месяца в СИЗО.

Сын российского миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.