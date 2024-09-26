Арестованного за попытку прорваться в НИИ имени Склифосовского Ведзижева освободили

ТАСС: суд освободил арестованного на 15 суток Ведзижева по состоянию здоровья

Суд освободил Адама Ведзижева, арестованного на 15 суток за попытку прорваться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда доставили бойца ММА Умара Чичаева, раненного при стрельбе около офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В документе отмечается, что, согласно законодательству России, административный арест не может применяться к инвалидам I и II группы, тогда как у Ведзижева имеется инвалидность.

20 сентября суд арестовал шесть человек за попытку проникнуть в приемный покой НИИ имени Склифосовского, где находился Чичаев.

Ранее стало известно, что защита бойца смешанных единоборств из Грозного Умара Чичаева подала жалобу на решение суда о его аресте по уголовному делу о перестрелке около офиса компании Wildberries. Басманный суд Москвы, который 20 сентября избрал меру пресечения спортсмену, зарегистрировал апелляционную жалобу, поданную его адвокатом.