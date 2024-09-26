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14:59, 26 сентября 2024Наука и техника

Диета улучшила иммунитет против вирусов

PLOS Biology: фруктовая диета улучшила у летучих мышей иммунитет против вирусов

Фото: Nils Bouillard / Unsplash

Группа исследователей Корнелльского университета обнаружила, что диета, состоящая исключительно из фруктов, улучшает иммунный ответ летучих мышей на вирусы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Летучие мыши, являясь известными резервуарами вирусов с пандемическим потенциалом, редко страдают от этих инфекций, тогда как для людей такие вирусы могут быть чрезвычайно опасными. Исследователи сосредоточили внимание на гуморальном иммунном ответе летучих мышей, изучив, как их иммунная система реагирует на антигены, разработанные для вызова определенных типов иммунных реакций.

Для исследования ученые подвергли летучих мышей и мышей воздействию хорошо изученных антигенов. Было установлено, что летучие мыши демонстрируют более слабую, но более разнообразную реакцию антител по сравнению с мышами. Использование заранее определенных антигенов позволило получить более четкое представление о механизмах иммунной реакции у летучих мышей.

Исследователи также изучили влияние диеты на иммунный ответ летучих мышей. Оказалось, что летучие мыши, питавшиеся исключительно фруктами, продемонстрировали более сильный ответ антител на вирус гриппа А и вирус Нипах, по сравнению с теми, кто получал белковую диету. Это проявлялось в более высоких уровнях антител и лучшем связывании антител.

Кроме того, выяснилось, что изменение рациона, в частности снижение содержания белка, может усилить иммунный ответ летучих мышей на вирусы. Эти результаты дают возможность для дальнейших исследований с целью выяснить, можно ли применить подобные стратегии на других видах летучих мышей.

Исследование демонстрирует, что изменение рациона питания может усилить иммунный ответ, что имеет важное значение для понимания механизмов распространения вирусов от животных к человеку и разработки методов профилактики зоонозных инфекций.

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      Александр Еникеев
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