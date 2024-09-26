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11:26, 26 сентября 2024Забота о себе

Диетолог развеяла миф о единственно правильном способе пить воду

Диетолог Грейсон: не обязательно запивать еду водой

Фото: Unsplash

Единственно правильного способа пить воду во время еды не существует, уверена диетолог Дебора Грейсон. Популярный миф она развеяла в беседе с Daily Mirror.

Грейсон отметила, что многие ошибочно полагают, что вода, попадая в желудок вместе с пищей, разбавляет желудочный сок и таким образом воздействует на процесс пищеварения. Однако, по словам диетолога, на самом деле это не так, и запивать еду жидкостью можно, хоть и не обязательно.

Она добавила, что вода не влияет на пищеварение, зато помогает корректировать аппетит. Грейсон пояснила, если делать небольшой глоток воды после каждого куска пищи, желудок быстрее наполнится и появится ощущение сытости. Тем же, кто, наоборот, набирает вес, диетолог посоветовала пить не во время, а после еды. «Поэкспериментируйте: сначала запивайте пищу водой, потом не делайте этого. Посмотрите на результат и выберите подходящий для себя вариант», — дала совет Грейсон.

В заключение диетолог подчеркнула, что пить воду можно разными способами, важно при этом не допускать обезвоживания.

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Ранее Дебора Грейсон ппризвала не обедать на рабочем месте. По ее словам, такая привычка ведет к нарушениям в работе ЖКТ и ожирению.

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      Екатерина Улитина
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