Экс-офицер заявил о противоборстве в США в попытках предотвратить третью мировую войну

Экс-офицер ВС США Крапивник заявил о внутреннем противоборстве в Америке

Экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник заявил, что в Соединенных Штатах идет внутреннее противоборство в попытках предотвратить третью мировую войну. Его слова приводит издание «Военное дело».

По его словам, основным вопросом стало желание Украины получить ракеты для глубокого удара, в котором Пентагон отказал президенту Владимиру Зеленскому. Эксперт уточнил, что шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин сослался на нехватку подобных боеприпасов.

«Это, мягко говоря: "Идите прочь, мы не готовы к мировой войне". Потому что с другой стороны стоят такие люди, как [госсекретарь США Энтони] Блинкен, которые очень хотят мировую войну. Это те люди, которые форму никогда в жизни не надевали, шкурой никогда не рисковали», — добавил Крапивник. Он указал на здравомыслие главы Пентагона и предложил посмотреть на дальнейшее развитие событий.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Также американский лидер одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств.