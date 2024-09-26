Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 26 сентября 2024Мир

Экс-офицер заявил о противоборстве в США в попытках предотвратить третью мировую войну

Экс-офицер ВС США Крапивник заявил о внутреннем противоборстве в Америке

Фото: Pixabay

Экс-офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник заявил, что в Соединенных Штатах идет внутреннее противоборство в попытках предотвратить третью мировую войну. Его слова приводит издание «Военное дело».

По его словам, основным вопросом стало желание Украины получить ракеты для глубокого удара, в котором Пентагон отказал президенту Владимиру Зеленскому. Эксперт уточнил, что шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин сослался на нехватку подобных боеприпасов.

«Это, мягко говоря: "Идите прочь, мы не готовы к мировой войне". Потому что с другой стороны стоят такие люди, как [госсекретарь США Энтони] Блинкен, которые очень хотят мировую войну. Это те люди, которые форму никогда в жизни не надевали, шкурой никогда не рисковали», — добавил Крапивник. Он указал на здравомыслие главы Пентагона и предложил посмотреть на дальнейшее развитие событий.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Также американский лидер одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Захарова обвинила Зеленского в убийстве тысяч украинских военных

      В Госдуме предложили мотивировать заключенных читать книги

      Авербух высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры

      США назвали ЕС условия предоставления кредита Украине с погашением из российских активов

      Нетаньяху назвал условия прекращения атак на «Хезболлу»

      Избившей школьника учительнице из Ташкента захотели запретить въезд в Россию

      В ООН выступили за прекращение украинского конфликта

      Немецкий депутат прокомментировал версию о подрыве «Северных потоков» дайверами

      Жена SHAMAN'а прокомментировала новость об их разводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше