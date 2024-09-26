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18:11, 26 сентября 2024Культура

ФНС закроет «Родину» певицы Земфиры

ФНС закроет компанию певицы Земфиры «Родина» из-за отсутствия деловой активности

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Компанию ООО «Родина», принадлежащую уехавшей из России певице Земфире (внесена Минюстом в реестр иноагентов), ликвидируют. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Официальная причина закрытия не сообщается, однако, по информации источника, в 2023 году «Родина» не проявляла деловой активности. Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Артистка зарегистрировала юридическое лицо в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что Рамазанова, которая сейчас постоянно проживает на территории Франции, вернулась в Москву.

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      Андрей Шеньшаков
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