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11:45, 26 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ заявила об активности украинских спецслужб в поиске исполнителей для терактов в России

ФСБ: украинские спецслужбы стали привлекать молодежь и пожилых для терактов в РФ

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ заявили об активности украинских спецслужб в поиске исполнителей терактов и диверсии на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Основными целевыми аудиториями для вербовщиков из Украины стали пожилые люди, молодежь радикальных взглядов, а также лица с нарушениями психики и несовершеннолетние. По данным ФСБ, эти категории граждан чаще всего не осознают тяжесть совершаемых ими деяний и не обладают базовыми юридическими знаниями.

Ранее сотрудники ведомства задержали в трех областях России шесть человек, которые совершали теракты на железной дороге и объектах связи. Уточняется, что среди задержанных было трое подростков.

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      Олеся Мицкевич
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