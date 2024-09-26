ФСБ заявила об активности украинских спецслужб в поиске исполнителей для терактов в России

ФСБ: украинские спецслужбы стали привлекать молодежь и пожилых для терактов в РФ

Сотрудники ФСБ заявили об активности украинских спецслужб в поиске исполнителей терактов и диверсии на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Основными целевыми аудиториями для вербовщиков из Украины стали пожилые люди, молодежь радикальных взглядов, а также лица с нарушениями психики и несовершеннолетние. По данным ФСБ, эти категории граждан чаще всего не осознают тяжесть совершаемых ими деяний и не обладают базовыми юридическими знаниями.

Ранее сотрудники ведомства задержали в трех областях России шесть человек, которые совершали теракты на железной дороге и объектах связи. Уточняется, что среди задержанных было трое подростков.