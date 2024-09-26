«Головой о стену бьется». В семье отравившихся пельменями детей рассказали о страхах и трагедии отца

Брат отца погибших при отравлении детей заявил, что опасается за семью

Брат отца четырех детей, ставших жертвами отравления в поселке Красная Сопка Красноярского края, заявил, что опасается за семью после трагедии.

Он объяснил это тяжестью последствий для родителей, оставшихся без детей, и любопытством окружающих, которое его «уже достало».

Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут еще расспросы. Детям моим пишут разное в соцсетях, они ревут. [Отец детей] Димка головой о стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего. Алексей брат отца отравившихся детей

Он также вспомнил, как вместе с женой нашел родных в тяжелом состоянии: «Я возле племянника был. Жена бегала от одного ребенка к другому, к брату, к жене его, воды поднести, пошевелить, пока бригада скорой, реанимация не приехала».

Алексей добавил, что ждет скорого возвращения родных домой, и хочет понять, чем они могли отравиться, «чтобы люди знали, чего бояться». В версии о средстве от насекомых он сомневается.

Жители поселка назвали семью нормальной

Соседка назвала семью нормальной и рассказала, что та недавно переехала в этот большой дом, купив его на материнский капитал. «Она работала на свиноферме, он в ЖКХ, еще и шабашки брал, деньги всем зарабатывал. Детей много, надо кормить. Огородом занимались», — пояснила женщина.

Продавщица в местном магазине добавила, что ее дочь училась с девочкой из семьи в одном классе: «Еду покупали готовую, да сейчас все так делают. <…> Ничего плохого не скажу. Не пили, детей воспитывали. Всем их жалко»

Заместитель главы администрации в поселке Красная Сопка также высказалась, что семья «обычная».

В среду родителей выписали из больницы.

Следователи назвали сроки установления причин трагедии

В Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что точные причины фатального отравления детей будут установлены не менее чем через месяц.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали отравление вследствие воздействия неустановленного токсического вещества. Помимо этого, ожидаются результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, в котором были приобретены продукты.

До этого там же сообщали, что в пробах рвотных масс отравившихся обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно, это дихлофос.

О трагедии стало известно 21 сентября.