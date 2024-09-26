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13:31, 26 сентября 2024Забота о себе

Карточные игры оказались полезны для памяти и работы мозга

The Sun: улучшить память помогут кофе и карточные игры

Фото: Unsplash

Помимо утреннего кофе, существуют и другие доступные способы активизировать работу мозга и улучшить память, в том числе карточные игры. Об этом изданию The Sun рассказала эксперт Лора Стотт со ссылкой на исследования.

По словам Стотт, всего 200 миллиграммов кофеина, содержащиеся в двух чашках молотого кофе, помогут улучшить память на 30 процентов. Также полезны для умственных способностей листовые овощи, ягоды, орехи и бобы и рыба. У людей со сбалансированным питанием риск развития болезни Альцгеймера на 53 процента ниже, чем у остальных, подчеркнула эксперт.

Еще одним простым способом поддержать здоровье мозга Стотт назвала качественный сон. Согласно исследованиям, он на 40 процентов улучшает краткосрочную память у взрослых людей. При этом, по словам эксперта, ранний отход ко сну позитивно влияет и на долговременную память, так как позволяет мозгу обработать новые детали и закрепить их в сознании для использования в будущем.

Скотт отметила, что для переноса информации из краткосрочной памяти в долгосрочную требуется восемь секунд концентрации, поэтому следует взять за привычку повторять важные детали про себя как минимум восемь раз, чтобы они закрепились. Также она добавила, что такие умственные нагрузки, как решение судоку, кроссвордов или головоломок повышают концентрацию внимания и активизируют работу мозга, в то время как карточные игры, чтение, изучение языков, помощь детям или внукам с домашним заданием позволяют поддерживать остроту ума.

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      Алиса Дмитриева
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