Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

Минобороны опубликовало видео с минометными ударами по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с минометными ударами по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Расчет миномета артиллерийского подразделения ВДВ группировки войск "Север" сорвал ротацию ВСУ в одном из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах виден российский боец, который заряжает миномет, после чего отходит от него и закрывает уши руками. Через секунду орудие выстреливает. Затем камера объективного контроля показывает места нанесения минометного удара.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

26 сентября оборонное ведомство сообщило о трех попытках прорыва украинскими войсками государственной границы в Курской области. Все попытки были отражены, добавили в министерстве.