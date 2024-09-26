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20:35, 26 сентября 2024Силовые структуры

ММА-блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским

В Петербурге суд дал блогеру Юсубову 3,5 года за пост о ненависти к русским

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга дал 3,5 года колонии общего режима ММА-блогеру Амиду Юсубову, опубликовавшему пост о ненависти к русским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юсубова признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти или вражды») УК РФ.

Следствие и суд установили, что блогер в сентябре 2023 года в одном из каналов мессенджера увидел фотографию с пятью мужчинами в военной форме и с оружием в руках и оставил под ней комментарий в виде голосового сообщения. В нем эксперты усмотрели возбуждение вражды и угрозы насилием по отношению к русским.

Ранее сообщалось, что блогера из Таджикистана Джумабоя отправили в СИЗО за слова о русских девушках.

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      Илона Палей
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