ММА-блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским

В Петербурге суд дал блогеру Юсубову 3,5 года за пост о ненависти к русским

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга дал 3,5 года колонии общего режима ММА-блогеру Амиду Юсубову, опубликовавшему пост о ненависти к русским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юсубова признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти или вражды») УК РФ.

Следствие и суд установили, что блогер в сентябре 2023 года в одном из каналов мессенджера увидел фотографию с пятью мужчинами в военной форме и с оружием в руках и оставил под ней комментарий в виде голосового сообщения. В нем эксперты усмотрели возбуждение вражды и угрозы насилием по отношению к русским.

Ранее сообщалось, что блогера из Таджикистана Джумабоя отправили в СИЗО за слова о русских девушках.