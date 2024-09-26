Песков заявил о сигнале недружественным странам после изменений ядерной доктрины

Песков: изменения ядерной доктрины надо считать сигналом недружественным странам

Изменения ядерной доктрины нужно считать определенным сигналом недружественным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это нужно считать определенным сигналом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул глава государства.