Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету России

Песков: суверенитету России ничего не угрожает, несмотря на уровень конфронтации

Уровень конфронтации вокруг России сейчас значительный, однако суверенитету страны ничего не угрожает. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, существуют ли сейчас какие-либо угрозы для российского суверенитета, он ответил: «Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против нее. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он.

Ранее кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий назвал изменение ядерной доктрины РФ предупреждением Западу. Он добавил, что внесение изменений в доктрину было неизбежно, поскольку Россия находится на «той грани, когда необходимо менять документы».