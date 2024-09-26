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07:33, 26 сентября 2024Россия

Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету России

Песков: суверенитету России ничего не угрожает, несмотря на уровень конфронтации

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Уровень конфронтации вокруг России сейчас значительный, однако суверенитету страны ничего не угрожает. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, существуют ли сейчас какие-либо угрозы для российского суверенитета, он ответил: «Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против нее. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он.

Ранее кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий назвал изменение ядерной доктрины РФ предупреждением Западу. Он добавил, что внесение изменений в доктрину было неизбежно, поскольку Россия находится на «той грани, когда необходимо менять документы».

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      Артём Верейкин
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