Появились сообщения о потере Украиной сразу нескольких F-16

Блогер Шарий: ВС России уничтожили несколько истребителей F-16

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, уничтожили четыре истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Официальные лица и военные ведомства не подтвердили эту информацию. По данным Telegram-канала «Военное дело», было уничтожено два истребителя F-16, которые опоздали на взлет. Telegram-канал «Сварщики» сообщает о трех уничтоженных истребителях, однако эти данные также не подтверждены.