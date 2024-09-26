Проезд по платным трассам захотели сделать бесплатным еще для одного типа машин

В Госдуме предложили сделать проезд по платным трассам бесплатным для гибридов

Проезд по платным трассам в России захотели сделать бесплатным для гибридных автомобилей — сейчас такой привилегией обладают водители электрокаров. Создать льготу еще для одного типа машин предложил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин, пишет ТАСС.

«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно», — заявил парламентарий. Самылин считает, что мера побудит россиян переходить на более экологичный транспорт.

Сейчас этот переход идет недостаточно быстро — на гибриды и электромобили в стране приходится всего 1 процент от общего объема рынка автотранспортных средств. При этом в планах властей к 2030 году нарастить долю машин на электродвигателях до 15 процентов.

Эксперимент с бесплатным проездом для электрокаров оказался успешным, отметил Самылин. «Таким образом, такие комплексные меры поддержки, как бесплатная парковка и зарядка, отмена транспортного налога, а также проезд по платным дорогам бесплатно, стимулируют водителей рассматривать к покупке электромобили», — заключил депутат.

Владельцам электромобилей разрешили бесплатно пользоваться платными трассами с 1 марта 2023 года. В Минэкономики подсчитали, что так водители смогут сэкономить в среднем две тысячи рублей.