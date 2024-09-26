Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 26 сентября 2024Экономика

Проезд по платным трассам захотели сделать бесплатным еще для одного типа машин

В Госдуме предложили сделать проезд по платным трассам бесплатным для гибридов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проезд по платным трассам в России захотели сделать бесплатным для гибридных автомобилей — сейчас такой привилегией обладают водители электрокаров. Создать льготу еще для одного типа машин предложил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин, пишет ТАСС.

«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно», — заявил парламентарий. Самылин считает, что мера побудит россиян переходить на более экологичный транспорт.

Сейчас этот переход идет недостаточно быстро — на гибриды и электромобили в стране приходится всего 1 процент от общего объема рынка автотранспортных средств. При этом в планах властей к 2030 году нарастить долю машин на электродвигателях до 15 процентов.

Эксперимент с бесплатным проездом для электрокаров оказался успешным, отметил Самылин. «Таким образом, такие комплексные меры поддержки, как бесплатная парковка и зарядка, отмена транспортного налога, а также проезд по платным дорогам бесплатно, стимулируют водителей рассматривать к покупке электромобили», — заключил депутат.

Владельцам электромобилей разрешили бесплатно пользоваться платными трассами с 1 марта 2023 года. В Минэкономики подсчитали, что так водители смогут сэкономить в среднем две тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      На Украине разрешили конфисковать активы Усманова

      «Головой о стену бьется». В семье отравившихся пельменями детей рассказали о страхах и трагедии отца

      Рухнули акции всемирно известного производителя видеоигр

      В центре Москвы начали сносить популярный торговый центр ради ЖК

      Ушедшую из дома в приступе лунатизма девочку нашли в лесу

      Потери Украины от прекращения транзита российского газа оценили

      Путин рассказал о теряющем позиции в мировой экономике Западе

      Саудовская Аравия задумалась об отказе от поддержки высоких цен на нефть

      Власти Великобритании призвали население готовиться к войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше