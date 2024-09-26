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14:55, 26 сентября 2024Экономика

Путин назвал причину западных санкций в энергосфере

Путин: Запад проигрывает конкурентную борьбу в энергетической сфере

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Причина санкций, к которым прибегает Запад в энергетической сфере, — это его неспособность одержать верх в конкурентной борьбе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Он призвал не забывать, что именно в руках западных государств оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка. Это касается и инновационных решений по добыче, и логистики, и страхования поставок и систем платежей. По словам Путина, Запад надеялся, что если лишить неугодные страны доступа к этим инструментам, то это позволит выдавить их с рынка. Однако в итоге, это лишь ускорило поиск альтернативных решений: логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций.

Ранее Путин заявил, что Россия сохранила за собой место одного из ведущих участников мирового энергетического рынка. Этой цели удалось достичь несмотря на объективные трудности. Также глава государства призвал обратил внимание, что на долю дружественных стран приходится больше 90 процентов российского энергетического экспорта.

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