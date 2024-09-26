Путин назвал сроки запуска Тихоокеанской железной дороги

Путин: Тихоокеанская железная дорога будет запущена в 2025 году

Тихоокеанская железная дорога будет запущена в 2025 году. Такие сроки, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», назвал президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Тихоокеанская железная дорога — частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае. Строительством занимается компания «Эльгауголь». Ветка должна будет связать угольное месторождение и терминал на берегу Охотского моря.

Железную дорогу начали строить в 2022 году, ранее ее планировалось достроить к концу 2024 года.

Ранее Путин заявил о необходимости связать остров Сахалин с материком. Возведение перехода рассматривается в двух вариантах — в виде моста или тоннеля. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров, стоимость проекта в 2020 году оценивалась в 540,3 миллиарда рублей.