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08:35, 26 сентября 2024Забота о себе

Раскрыто увеличивающее риск рака количество алкоголя в неделю

Терапевт Беверс: предельно опасной дозой считается семь порций алкоголя в неделю

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Любая доза алкоголя вредит здоровью и увеличивает риск рака, считает врач-терапевт Тереза Беверс. В беседе с The Sun она рассказала, какое количество спиртных напитков в неделю особенно опасно.

Беверс назвала употребление алкоголя одним из главных факторов, провоцирующих рак, наряду с курением и канцерогенами. По ее словам, для женщин предельно опасной дозировкой считается семь порций алкоголя в неделю, для мужчин — 14.

При таком объеме шанс заболеть раком ротовой полости увеличивается в 1,8 раза, а раком гортани — в 1,4 раза, считает Беверс. Она отметила, что если недельную дозу увеличить до восьми порций для женщин и 15 порций для мужчин, то риск появления злокачественных новообразований в гортани повышается в 2,6 раза.

Беверс указала, что опасно даже умеренное употребление алкоголя. Оно повышает риск рака пищевода в 1,3 раза, колоректального рака — в 1,2 раза, рака кишечника и прямой кишки — в 1,5 раза.

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Ранее нутрициолог Ксения Молчанова призвала отказаться от употребления спиртного для снятия стресса. Она пояснила, что такая привычка ухудшает психическое состояние и оказывает разрушительное воздействие на нервную систему.

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      Екатерина Улитина
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