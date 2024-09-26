Решение передать Украине бомбы JSOW оценили

Эксперт Леонков: передача Украине бомб JSOW не повлияет на ситуацию на фронте

Решение США передать Украине планирующие управляемые авиабомбы JSOW существенно не изменит ситуацию на поле боя, а российские военные найдут способ противодействия оружию. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Они считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше, которые могут этот F-16 перехватить», — оценил Леонков.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Также американский лидер одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств.