Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 26 сентября 2024Бывший СССР

Решение передать Украине бомбы JSOW оценили

Эксперт Леонков: передача Украине бомб JSOW не повлияет на ситуацию на фронте

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение США передать Украине планирующие управляемые авиабомбы JSOW существенно не изменит ситуацию на поле боя, а российские военные найдут способ противодействия оружию. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Они считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше, которые могут этот F-16 перехватить», — оценил Леонков.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW), которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации. Также американский лидер одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Генсек ООН призвал Россию и США возобновить процесс сокращения ядерных вооружений

      Названы самые прибыльные российские компании

      Решение передать Украине бомбы JSOW оценили

      Офис Зеленского обвинили в устранении от власти конкурирующих политиков

      В Норвегии разыскивают подозреваемого в причастности к взрывам в Ливане бизнесмена

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше