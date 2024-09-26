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18:28, 26 сентября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли продукт для борьбы с метеоризмом

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что имбирь и тимьян помогают при метеоризме

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что смягчить симптомы метеоризма и улучшить самочувствие можно с помощью некоторых продуктов. Их доктор раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

Одним из таких продуктов врач назвал имбирь. Вялов объяснил, что он обладает противовоспалительным действием, помогает улучшить пищеварение и расслабить стенки кишечника. Благодаря этому пища лучше усваивается, и газообразование снижается. В число продуктов, которые улучшают пищеварение, специалист также включил тимьян.

Кроме того, бороться с метеоризмом помогают ферментированные продукты, например, кефир и йогурт. По словам врача, они богаты пробиотиками, необходимыми для формирования полезной микрофлоры кишечника.

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К продуктам, снижающим интенсивность газообразования, Вялов причислил и несколько фруктов. Он отметил, что для этих целей можно есть бананы, которые содержат калий, улучшающий пищеварение, а также ананасы: они содержат специальный фермент, который помогает расщеплять белки и тоже благотворно влияет на пищеварение.

Ранее Вялов предостерег от распространенных ошибок при отравлении. По его словам, при появлении симптомов интоксикации надо показаться врачу и не пить антибиотики, не разобравшись в том, что было причиной отравления.

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      Вера Владзиевская
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