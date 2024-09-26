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14:20, 26 сентября 2024Моя страна

Россияне поймали пугающую волосатку

В Приморье выловили необычную пугающую рыбу

Фото: YockeyT / Wikimedia

Рыбаки в Приморье выловили выглядящую пугающе рыбу, которая оказалась самцом тихоокеанской волосатки. Об этом сообщает «КП Дальний Восток».

Ученые Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН рассказали, что рыба проводит большую часть времени в малоподвижном состоянии на дне. В воде она широко расправляет грудные плавники, из-за чего ее движения напоминают полет.

По словам специалистов, волосатки являются хищными рыбами, они маскируются с помощью множества кожистых выростов на голове — из-за них кажутся лохматыми и могут скрываться среди камней и растительности.

Вытащенная из воды рыба раздувается, при работе с ней нужно быть осторожным, так как острые зубы и крепкие челюсти могут причинить травмы рыболовам.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля, который, по легенде, предвещает катаклизмы. Пишущий о рыбалке обозреватель газеты Northern Territory News Алекс Джулиус, заявил, что это редчайший улов для региона.

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      Варвара Кошечкина
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