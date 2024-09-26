Россиянка расправилась с упрекавшем ее за маленький заработок мужем

В Нижнем Новгороде женщина зарезала мужа, упрекавшего ее за маленькую зарплату

В Нижнем Новгороде задержали женщину, вонзившую нож в сердце супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 сентября обвиняемая в квартире дома на улице Ватутина поссорилась с мужем. Она ударила его ножом, потерпевший не выжил. Обвиняемая рассказала, что причиной конфликта стали упреки супруга из-за ее маленького заработка.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя, расправившегося с новорожденным сыном.