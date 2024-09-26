Российский губернатор сообщил об установке антидроновых станций на школьные автобусы

Белгородский глава Гладков: регион начинает ставить РЭБ на школьные автобусы

Власти Белгородской области с 26 сентября начинают ставить станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на школьные автобусы. Об установке антидронового оборудования сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в Белгородскую область поступили уже 55 станций РЭБ, и их установят на автобусы, курсирующие в Шебекиноском, Валуйском и Белгородском районах. 15 сентября он также сообщал, что в регион поступили еще 300 комплексов РЭБ, которые муниципалитеты региона установили на транспорт и объекты, исходя из своих потребностей.

Также известно, что перед началом учебного года окна школ и детских садов региона обклеили бронированной пленкой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.