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08:24, 26 сентября 2024Россия

Российский губернатор сообщил об установке антидроновых станций на школьные автобусы

Белгородский глава Гладков: регион начинает ставить РЭБ на школьные автобусы

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress

Власти Белгородской области с 26 сентября начинают ставить станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на школьные автобусы. Об установке антидронового оборудования сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в Белгородскую область поступили уже 55 станций РЭБ, и их установят на автобусы, курсирующие в Шебекиноском, Валуйском и Белгородском районах. 15 сентября он также сообщал, что в регион поступили еще 300 комплексов РЭБ, которые муниципалитеты региона установили на транспорт и объекты, исходя из своих потребностей.

Также известно, что перед началом учебного года окна школ и детских садов региона обклеили бронированной пленкой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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