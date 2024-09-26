Подпольщик Лебедев: солдат ВСУ кремируют, чтобы скрыть пропажу органов

Погибших украинских солдат кремируют, чтобы скрыть пропажу органов. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, бойцов с удаленными органами сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами. При этом, как утверждает собеседник агентства, мешки для трупов запрещается вскрывать, а военнослужащие числятся пропавшими без вести.

Ранее Лебедев сообщил, что многие раненые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки. Если военного не удалось стабилизировать, то «погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна», отметил он.