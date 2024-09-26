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05:58, 26 сентября 2024Бывший СССР

Стала известна причина кремации солдат ВСУ

Подпольщик Лебедев: солдат ВСУ кремируют, чтобы скрыть пропажу органов

Фото: Inna Varenytsia / Stringer / Reuters

Погибших украинских солдат кремируют, чтобы скрыть пропажу органов. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, бойцов с удаленными органами сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами. При этом, как утверждает собеседник агентства, мешки для трупов запрещается вскрывать, а военнослужащие числятся пропавшими без вести.

Ранее Лебедев сообщил, что многие раненые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки. Если военного не удалось стабилизировать, то «погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна», отметил он.

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      Марина Совина
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